Денежная база в РФ выросла с 29 мая по 5 июня на 129,1 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 5 июня составил 21 110,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 29 мая денежная база в России равнялась 20 981,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,61%, или на 129,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.