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Денежная база РФ в широком определении в мае сократилась на 0,9%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в мае 2026 года уменьшилась на 280,3 млрд рублей, или на 0,9%, до 29 трлн 980,0 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-мае 2026 года денежная база уменьшилась на 684,1 млрд рублей, или на 2,2%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 июня снизился до 16,2% после 19,1% на 1 мая.

Объем наличных денег в составе денежной базы в мае увеличился на 327,5 млрд рублей, или на 1,6%, до 20 трлн 485,9 млрд рублей.

В январе-мае 2026 года объем наличных денег стал больше на 1 трлн 36,2 млрд рублей, или на 5,3%, с 19 трлн 449,7 млрд рублей на начало года.

Годовые темпы роста наличных на 1 июня составили 16,6% (максимум с 1 ноября 2023 года) после 14,0% на 1 мая.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в мае увеличилась до 68,3% c 66,6%.

В составе денежной базы в мае объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 777,8 млрд рублей, или на 12,8%, до 5 трлн 295,9 млрд рублей.

В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ увеличился на 169,2 млрд рублей, или на 4,9%, до 3 трлн 609,8 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

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