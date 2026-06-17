Поиск

ЕЦБ может продолжить ужесточение ДКП, несмотря на мирную сделку США и Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заключение мирной сделки между США и Ираном способно предотвратить чрезмерное ускорение инфляции, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы исключить необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, полагают руководители регулятора. Об этом сообщает Bloomberg.

Члены управляющего совета ЕЦБ приветствуют перспективу возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, но при этом отмечают, что конфликт уже нанес значительный ущерб экономике.

"Цены на энергоносители, вероятно, будут оставаться на повышенном уровне дольше, чем многие надеялись, - сказал председатель ЦБ Словакии Петер Казимир. - Даже в случае заключения только что анонсированного мирного соглашения между США и Ираном ущерб от конфликта на Ближнем Востоке невозможно устранить в одночасье".

"Завершение конфликта не означает немедленного прекращения шока, - заявил Габриэль Маклуф, возглавляющий центральный банк Ирландии. - Пока неясно, как быстро нормализуются цепочки поставок и скорректируются цены на энергоносители".

Его латвийский коллега Мартиньш Казакс обратил внимание на то, что потрясения имеют тенденцию следовать одно за другим, их последствия накладываются друг на друга. "Мы видим, что нынешний шок еще не проявил себя в полной мере", - отметил Казакс.

Сохранение высоких цен на энергоресурсы будет подталкивать компании в еврозоне к повышению отпускных цен, на что работники будут реагировать требованием увеличения заработной платы. Это будет удерживать инфляцию выше определенного ЕЦБ целевого уровня 2%, отмечает Bloomberg.

ЕЦБ на прошлой неделе поднял ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 2,25%, и большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит ее как минимум еще один раз в этом году.

Президент литовского ЦБ Гедиминас Шимкус отметил, что рост цен на энергоносители и прочего сырья уже отразился на стоимости других товаров. По его словам, увеличение ставки до конца года "более вероятно, чем нет".

Глава германского Бундесбанка Йоахим Нагель, выступая во Франкфурте ранее на этой неделе, предупредил, что истечение срока действия мер фискальной политики, направленных на снижение цен на энергоносители, может еще больше усилить инфляцию в ближайшие месяцы.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $80 за баррель на новостях о предстоящем заключении мирной сделки, однако остается выше предкризисного уровня.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн выразил обеспокоенность тем, что нынешний откат нефтяных цен не предотвратит усиления инфляционного давления. Сохранение повышенных цен на энергоносители на протяжении четырех месяцев будет косвенно отражаться на стоимости продуктов питания, товаров и услуг не только в этом году, но и в следующем, сказал он во вторник.

По данным Eurostat, инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2% - максимума с 2023 года.

Brent Eurostat Бундесбанк ЕЦБ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4%

Совфед одобрил закон об особенностях бюджетного законодательства в 2026 году

"Татнефть" сняла ограничения на отпуск АИ-92 и дизеля на АЗС

 "Татнефть" сняла ограничения на отпуск АИ-92 и дизеля на АЗС

НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard

 НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Майский показатель сделок с ипотекой в Москве снизился на 15%

Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

РЖД контактируют с нефтяными компаниями для снабжения регионов топливом

 РЖД контактируют с нефтяными компаниями для снабжения регионов топливом

В Севастополе топливо будут свободно продавать на девяти АЗС "Атан" и двух "ТЭС"

Brent подешевела до $78,39 за баррель

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9964 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2706 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов