ЕЦБ может продолжить ужесточение ДКП, несмотря на мирную сделку США и Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заключение мирной сделки между США и Ираном способно предотвратить чрезмерное ускорение инфляции, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы исключить необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, полагают руководители регулятора. Об этом сообщает Bloomberg.

Члены управляющего совета ЕЦБ приветствуют перспективу возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, но при этом отмечают, что конфликт уже нанес значительный ущерб экономике.

"Цены на энергоносители, вероятно, будут оставаться на повышенном уровне дольше, чем многие надеялись, - сказал председатель ЦБ Словакии Петер Казимир. - Даже в случае заключения только что анонсированного мирного соглашения между США и Ираном ущерб от конфликта на Ближнем Востоке невозможно устранить в одночасье".

"Завершение конфликта не означает немедленного прекращения шока, - заявил Габриэль Маклуф, возглавляющий центральный банк Ирландии. - Пока неясно, как быстро нормализуются цепочки поставок и скорректируются цены на энергоносители".

Его латвийский коллега Мартиньш Казакс обратил внимание на то, что потрясения имеют тенденцию следовать одно за другим, их последствия накладываются друг на друга. "Мы видим, что нынешний шок еще не проявил себя в полной мере", - отметил Казакс.

Сохранение высоких цен на энергоресурсы будет подталкивать компании в еврозоне к повышению отпускных цен, на что работники будут реагировать требованием увеличения заработной платы. Это будет удерживать инфляцию выше определенного ЕЦБ целевого уровня 2%, отмечает Bloomberg.

ЕЦБ на прошлой неделе поднял ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 2,25%, и большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит ее как минимум еще один раз в этом году.

Президент литовского ЦБ Гедиминас Шимкус отметил, что рост цен на энергоносители и прочего сырья уже отразился на стоимости других товаров. По его словам, увеличение ставки до конца года "более вероятно, чем нет".

Глава германского Бундесбанка Йоахим Нагель, выступая во Франкфурте ранее на этой неделе, предупредил, что истечение срока действия мер фискальной политики, направленных на снижение цен на энергоносители, может еще больше усилить инфляцию в ближайшие месяцы.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $80 за баррель на новостях о предстоящем заключении мирной сделки, однако остается выше предкризисного уровня.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн выразил обеспокоенность тем, что нынешний откат нефтяных цен не предотвратит усиления инфляционного давления. Сохранение повышенных цен на энергоносители на протяжении четырех месяцев будет косвенно отражаться на стоимости продуктов питания, товаров и услуг не только в этом году, но и в следующем, сказал он во вторник.

По данным Eurostat, инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2% - максимума с 2023 года.