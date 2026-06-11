ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых потоков в мае в основном за счет экспортных отраслей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в мае выросли, в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Среднедневной объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в мае увеличился на 3,3% к среднему уровню I квартала 2026 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления потоки за месяц снизились на 1,9%.

В отраслях внешнего спроса платежи в мае увеличились на 18,8% относительно пониженных уровней I квартала 2026 года, потребительского спроса - выросли на 1,1%, государственного спроса - уменьшились на 12,9%, инвестиционного спроса - сократились на 8,1%, промежуточного спроса - выросли на 7,8%.