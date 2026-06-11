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Садоводы Кубани предложили изменить стандарты приема яблок в торговле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Союз "Садоводы Кубани" подготовил предложения, направленные на увеличение доли отечественных плодов, прежде всего яблок, в торговле.

Как сообщил гендиректор союза Николай Щербаков на Всероссийском совещании по развитию садоводства и питомниководства в Минводах в четверг, речь идет об изменении стандартов приема продукции торговыми сетями.

"В торговых сетях карточки приема переписаны с европейских стандартов, а у нас свои климатические условия, и нестыковка идет. Мы провели работу с крупными производителями плодов на территории края и выработали конкретные предложения. Изменения эти касаются допустимого калибра, твердости, процентов окраса, брака, нестандарта и так далее", - сказал Щербаков.

Глава союза отметил, что импортозамещение яблок в РФ - это актуальная задача, а регулирование отношений с торговыми сетями позволит увеличить объем реализуемой отечественными садоводами продукции.

В свою очередь, замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин отметил, что предложение краснодарского союза садоводов будет рассмотрено отдельно. "Мы попросим коллег из Минпромторга собраться либо на нашей площадке, либо на площадке Минпромторга. (...) По крайней мере, этот вопрос давайте поднимем", - сказал он.

Разин добавил, что, действительно, какие-то параметры стоит скорректировать и дать право выбора потребителю.

Садоводы Кубани Минсельхоз Минпромторг Кубань Краснодарский край
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