ФАС в 2025 году возбудила 32 дела о нарушениях на рынке продовольствия

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ФАС России в 2025 году возбудила 32 дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке продовольственных товаров, сообщается в пресс-релизе службы.

Эти сведения приводятся в докладе о состоянии конкуренции в России за 2025 год, который глава службы Максим Шаскольский представил правительству РФ.

"Приоритетом для ФАС России остается работа на социально значимых рынках. В 2025 году на рынке продовольственных товаров возбуждено 32 дела о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 13 предупреждений и 10 предостережений, подано 30 судебных исков в рамках контроля за расширением площадей крупных торговых сетей", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, крупнейшие производители продовольствия по предписаниям службы сформировали торговые политики на рынках сырого молока, свинины, мяса птицы, соли и кормового метионина, в которых определили принципы ответственного ценообразования на продукцию.