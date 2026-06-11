Инфляция в РФ с устранением сезонности в мае продолжила снижаться

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сезонно сглаженная инфляция в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%), следует из опубликованных Банком России данных.

Инфляция с устранением сезонности снижается с начала 2026 года: в январе этот показатель составлял 1,13%, в феврале - 0,46%, в марте - 0,48%. В декабре 2025 года этот показатель составлял 0,25%, в ноябре - 0,24%, в октябре - 0,58%, в сентябре - 0,48%, в августе - 0,26%, в июле - 0,75%, в июне - 0,29%, в мае - 0,34%, в апреле - 0,39%, в марте - 0,56%, в феврале - 0,57%, в январе прошлого года - 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) с сезонной корректировкой в мае составил 0,36% против 0,32% в апреле, 0,38% в феврале и марте, 0,74% в январе.

Базовый ИПЦ без услуг туризма с устранением сезонности в мае снизился до 0,224% с 0,303% в апреле, 0,359% в марте, 0,318% в феврале, 0,733% в январе.

Это не первый раз, когда Банк России публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и незадолго до заседания совета директоров по ставке (очередное пройдет через неделю - 19 июня).

Росстат ранее сообщил, что инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. Годовая инфляция замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2026 года составил 100,55%, в годовом выражении - 104,90%.

Банк России в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14,5% годовых. Регулятор тогда сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.