"КазТрансОйл" снизил на 20,5% отгрузки нефти в систему КТК в мае

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазТрансОйл" (КТО) отгрузила в мае 2026 года в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 395 тыс. тонн нефти, что на 20,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в КТО агентству "Интерфакс-Казахстан".

"В мае 2026 года АО "КазТрансОйл" перевалило в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" 395 тыс. тонн нефти, что на 102 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года", - говорится в ответе КТО на запрос агентства ИФ-К.

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