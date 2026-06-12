Казахстан не отгружал в мае нефть в Германию и в направлении порта Батуми

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В мае текущего года отгрузки в направлении Германии и Батумского нефтяного терминала не осуществлялись, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО).

"В мае текущего года поставки нефти АО "КазТрансОйл" в направлении Германии не осуществлялись", - говорится в ответе КТО на запрос агентства.

В компании также проинформировали, что в мае текущего года перевалка нефти через Батумский нефтяной терминал не проводилась.

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