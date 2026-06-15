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Куратор IT-блока ВТБ Вадим Кулик покидает банк

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Зампред ВТБ Вадим Кулик, курировавший блок информационных технологий, покидает банк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Кулик планирует сфокусироваться на реализации новых стратегических проектов вне группы ВТБ.

"Вадим Кулик покидает пост заместителя президента-председателя правления ВТБ после реализации поставленных перед ним ключевых задач. К настоящему времени в банке проведена масштабная технологическая трансформации ВТБ, переход на единую импортонезависимую цифровую платформу нового поколения, внедрение ИИ-агентной общебанковской платформы и архитектурной основы для открытой банковской экосистемы, а также технологической интеграции банковских активов в единую систему. Сформированная технологическая платформа создает прочную основу для дальнейшего масштабирования ИТ-решений банка. Ее развитие - следующий стратегический этап для ВТБ. О связанных с этим кадровых решениях мы объявим дополнительно", - заявили в банке.

Кулик пришел в ВТБ в 2019 году из Газпромбанка, где работал с 2017 года, до этого он несколько месяцев занимал пост первого зампреда правления "Открытие холдинга", а также с 2008 по 2017 год работал в Сбербанке, сперва возглавляя дирекцию по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов, а затем в должности зампреда правления возглавляя блоки "Технологии" и "Риски".

Вадим Кулик ВТБ
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