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"Аэрофлот" введёт дополнительные рейсы в Турцию из семи городов РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в период высокого спроса вводит дополнительные регулярные рейсы в Турцию из Москвы и шести регионов РФ, сообщила компания.

Так, из Москвы увеличится количество полетов в Бодрум, Даламан, Анталью, а из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод – только в Анталью. Дополнительные рейсы вводятся в период с конца июня по середину октября.

Суммарно по всем направлениям "Аэрофлот" выставит более 105,1 тыс. дополнительных кресел.

Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты рейсов из Москвы в Бодрум с 6 июня по 8 июля и в Даламан – с 9 июня по 6 октября.

Аэрофлот Турция
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