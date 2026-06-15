Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизился на 4,3%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2026 года составило $20,1 млрд, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,0 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого показателя обусловлено в основном ростом дефицита баланса услуг.

Профицит счета текущих операций в апреле 2026 года составил $6,7 млрд, что на 37,4% меньше, чем в марте (по уточненной оценке - $10,7 млрд).

По сравнению с апрелем 2025 года ($2,6 млрд) он увеличился в 2,6 раза. Рост показателя в годовом выражении обусловлен преимущественно увеличением положительного сальдо торгового баланса, а также сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ РФ.

Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле 2026 года уменьшился на 0,8% - до $38,5 млрд по сравнению с $38,8 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в апреле 2026 года составил $11,4 млрд, что на 20,3% меньше показателя марта ($14,3 млрд) и на 40,7% больше по сравнению с апрелем 2025 года ($8,1 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-апреле 2026 года вырос на 8,2% - до $11,9 млрд с $11,0 млрд в январе-апреле 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло вследствие увеличения импорта услуг, обусловленного ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок. Экспорт услуг увеличился за счет туристических и транспортных услуг.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-апреле и апреле 2026 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-апрель Г/Г Апрель М/М Г/Г Счет текущих операций 20,1 -4,3% 6,7 -37,4% 157,7% Торговый баланс 38,5 -0,8% 11,4 -20,3% 40,7% Экспорт 138,9 6,3% 38,8 -6,5% 15,5% Импорт 100,4 9,2% 27,4 0,7% 7,5% Баланс услуг -11,9 8,2% -3,2 18,5% -3,0% Экспорт 15,2 4,8% 3,9 2,6% -9,3% Импорт 27,1 6,3% 7,1 9,2% -6,6% Баланс первичных и вторичных доходов -6,6 -4,3% -1,5 66,7% -31,8% Доходы к получению 11,9 5,3% 3,2 0,0% 0,0% Доходы к выплате 18,5 2,2% 4,7 14,6% -11,3% Сальдо финансового счета, исключая резервные активы 17,3 -13,1% 3,9 -65,5% 25,8% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 24,7 9,3% 8,3 -23,1% 219,2% Чистое принятие обязательств 7,4 174,1% 4,4 Изменение резервных активов -6,8 -12,8% -0,1 -91,7% -94,7% Чистые ошибки и пропуски -9,5 9,2% -3,0 500,0% 130,8%

Дефицит первичных и вторичных доходов в апреле 2026 года сократился в годовом выражении до $1,5 млрд с $2,2 млрд в апреле 2025 года преимущественно вследствие снижения условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов. Рост показателя относительно марта 2026 года ($0,9 млрд) вызван главным образом увеличением суммы начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в январе-апреле 2026 года сократился до $6,6 млрд с $6,9 млрд годом ранее. Основным фактором стало уменьшение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов из-за роста начисленных к получению от нерезидентов дивидендов.

Иностранные активы (исключая резервные активы) в апреле выросли на $8,3 млрд после роста в марте на $10,8 млрд (в апреле 2025 года - на $2,6 млрд).

Рост иностранных активов в январе-апреле 2026 года ускорился до $24,7 млрд после $22,6 млрд годом ранее.

Внешние обязательства в апреле увеличились на $4,4 млрд после снижения в марте на $0,6 млрд (в апреле 2025 года также было снижение на $0,6 млрд), в том числе в результате роста задолженности резидентов по незавершенным международным расчетам.

Рост внешних обязательств в январе-апреле 2026 года ускорился до $7,4 млрд с $2,7 млрд годом ранее в основном в форме прочих инвестиций.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - в размере $155 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $50 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.