Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизился на 4,3%
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2026 года составило $20,1 млрд, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,0 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого показателя обусловлено в основном ростом дефицита баланса услуг.
Профицит счета текущих операций в апреле 2026 года составил $6,7 млрд, что на 37,4% меньше, чем в марте (по уточненной оценке - $10,7 млрд).
По сравнению с апрелем 2025 года ($2,6 млрд) он увеличился в 2,6 раза. Рост показателя в годовом выражении обусловлен преимущественно увеличением положительного сальдо торгового баланса, а также сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ РФ.
Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле 2026 года уменьшился на 0,8% - до $38,5 млрд по сравнению с $38,8 млрд за аналогичный период 2025 года.
Профицит баланса внешней торговли товарами в апреле 2026 года составил $11,4 млрд, что на 20,3% меньше показателя марта ($14,3 млрд) и на 40,7% больше по сравнению с апрелем 2025 года ($8,1 млрд).
Дефицит баланса услуг в январе-апреле 2026 года вырос на 8,2% - до $11,9 млрд с $11,0 млрд в январе-апреле 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло вследствие увеличения импорта услуг, обусловленного ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок. Экспорт услуг увеличился за счет туристических и транспортных услуг.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-апреле и апреле 2026 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-апрель
|Г/Г
|Апрель
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|20,1
|-4,3%
|6,7
|-37,4%
|157,7%
|Торговый баланс
|38,5
|-0,8%
|11,4
|-20,3%
|40,7%
|Экспорт
|138,9
|6,3%
|38,8
|-6,5%
|15,5%
|Импорт
|100,4
|9,2%
|27,4
|0,7%
|7,5%
|Баланс услуг
|-11,9
|8,2%
|-3,2
|18,5%
|-3,0%
|Экспорт
|15,2
|4,8%
|3,9
|2,6%
|-9,3%
|Импорт
|27,1
|6,3%
|7,1
|9,2%
|-6,6%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-6,6
|-4,3%
|-1,5
|66,7%
|-31,8%
|Доходы к получению
|11,9
|5,3%
|3,2
|0,0%
|0,0%
|Доходы к выплате
|18,5
|2,2%
|4,7
|14,6%
|-11,3%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|17,3
|-13,1%
|3,9
|-65,5%
|25,8%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|24,7
|9,3%
|8,3
|-23,1%
|219,2%
|Чистое принятие обязательств
|7,4
|174,1%
|4,4
|Изменение резервных активов
|-6,8
|-12,8%
|-0,1
|-91,7%
|-94,7%
|Чистые ошибки и пропуски
|-9,5
|9,2%
|-3,0
|500,0%
|130,8%
Дефицит первичных и вторичных доходов в апреле 2026 года сократился в годовом выражении до $1,5 млрд с $2,2 млрд в апреле 2025 года преимущественно вследствие снижения условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов. Рост показателя относительно марта 2026 года ($0,9 млрд) вызван главным образом увеличением суммы начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.
Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в январе-апреле 2026 года сократился до $6,6 млрд с $6,9 млрд годом ранее. Основным фактором стало уменьшение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов из-за роста начисленных к получению от нерезидентов дивидендов.
Иностранные активы (исключая резервные активы) в апреле выросли на $8,3 млрд после роста в марте на $10,8 млрд (в апреле 2025 года - на $2,6 млрд).
Рост иностранных активов в январе-апреле 2026 года ускорился до $24,7 млрд после $22,6 млрд годом ранее.
Внешние обязательства в апреле увеличились на $4,4 млрд после снижения в марте на $0,6 млрд (в апреле 2025 года также было снижение на $0,6 млрд), в том числе в результате роста задолженности резидентов по незавершенным международным расчетам.
Рост внешних обязательств в январе-апреле 2026 года ускорился до $7,4 млрд с $2,7 млрд годом ранее в основном в форме прочих инвестиций.
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - в размере $155 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $50 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.