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В Минске отметили удвоение белорусско-российского товарооборота за пять лет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - За последнюю пятилетку белорусско-российский товарооборот вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих $55 млрд, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Итоги 2025 года и данные первых месяцев текущего года свидетельствуют, что, несмотря на неослабевающее внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 1,8 раза до 55 млрд долларов, в том числе экспорт Республики Беларусь на российский рынок в два раза", - заявил Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Его слова приводит пресс-служба МИД.

"На такие впечатляющие результаты мы вышли благодаря совместным усилиям по углублению интеграции в рамках Союзного государства, реализации масштабных программ импортозамещения и ориентации на достижение технологического суверенитета. Активизация прямых связей между белорусскими и российскими компаниями также стала драйвером роста взаимной торговли и формирования новых логистических цепочек", - отметил Рыженков.

Министр особо поблагодарил российских коллег "за понимание важности стоящих перед Беларусью задач по продвижению экспорта и оказание всемерного содействия в их реализации во всех странах мира".

Белоруссия РФ
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