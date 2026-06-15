Глава Бундесбанка ждет долгих последствий взлета цен на нефть для мировой экономики

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Взлет цен на энергоносители, вызванный ближневосточным конфликтом, продолжит оказывать влияние на мировую экономику, несмотря на заключение мирной сделки между США и Ираном, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"К счастью, теперь можно надеяться на перемирие и открытие Ормузского пролива. Есть повод надеяться на мир, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Тем не менее, даже если суда вскоре смогут проходить через пролив, нормализация поставок нефти займет месяцы".

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса, сообщил Axios со ссылкой на источник.

Вэнс заявил ABC News, что документ между США и Ираном уже подписан в электронном формате, однако официальная церемония подписания состоится в пятницу 19 июня.

На прошлой неделе ЕЦБ впервые за три года повысил все три процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы сдержать ускорение инфляции в еврозоне.

По словам Нагеля, регулятор рассматривает все опции в плане денежно-кредитной политики и не исключает, что цены на энергоносители останутся повышенными в ближайшие месяцы, что может спровоцировать рост инфляционных ожиданий.