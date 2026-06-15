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Трамп назвал Ормузский пролив частично открытым

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.

"Пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас занимаются поиском пары мин, которые уже обнаружили. Но, по сути, корабли начинают выходить. В пятницу он будет открыт полностью, - сказал он после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. - Сейчас на Ближнем Востоке произойдет много великих дел".

"Но что очень важно: цены на нефть стремительно падают, а фондовый рынок сегодня взлетает как ракета, до рекордных показателей. Нефть совершила крупнейшее падение, мы выходим на низкие цифры", - подчеркнул американский президент.

Трамп обратил внимание на то, что за проход судов через пролив никаких пошлин не потребуется. В то же время, он не исключил, что в будущем придется отправить "два-три корабля" для обеспечения безопасности судоходства.

Ранее стало известно, США и Иран подписали электронный меморандум об урегулировании конфликта, а в 19 июня пройдет официальная церемония подписания этого документа. Трамп ранее в этот день уже сообщал, что судоходство через Ормузский пролив восстанавливается, идет в том числе перевозка нефти.

The Guardian со ссылкой на данные отслеживающих систем позднее сообщил, что судоходство в Ормузском проливе остается практически парализованным. Так, компания Kpler зафиксировала лишь один танкер, который за сутки прошел через пролив с включенным транспондером.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив Эммануэль Макрон
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