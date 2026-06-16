Рынки акций Европы выросли в понедельник, кроме британского

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном повысились по итогам торгов понедельника, исключением стал британский индикатор.

Поддержку настроениям на рынке оказали сообщения о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Ожидается, что представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Цены на нефть резко снизились на этих новостях, ослабив опасения относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок центральными банками.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,19%, до 634,44 пункта. В начале сессии он обновил рекордный максимум, поднявшись выше 641 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,39%. Германский DAX прибавил 1,05%, французский CAC 40 - 0,4%, итальянский FTSE MIB - 0,66%, испанский IBEX 35 - 1,43%.

Самый сильный рост среди компонентов сводного индекса продемонстрировал нидерландский оператор онлайн-аптеки Redcare Pharmacy (+17,4%), представивший предварительные результаты за второй квартал, а также улучшивший годовой прогноз роста выручки до 15-17% с 13-15%.

Заметно подорожали бумаги авиаперевозчиков и представителей туристического сектора, в том числе Lufthansa (+4,5%), Air France-KLM (+3,4%), Ryanair (+3%), International Consolidated Airlines Group (+2,8%), TUI (+3,5%) и Norwegian Cruise Line (+4,5%).

Позитивную динамику показали автопроизводители Ferrari (+4,1%), Renault (+3,7%), Stellantis (+3,3%), Mercedes-Benz (+2,8%), Volkswagen (+2,3%), BMW AG (+2%).

Стоимость акций горнодобывающих компаний увеличилась вслед за ростом цен на медь и драгметаллы: Endeavour Mining - на 7,2%, Fresnillo - на 6,6%, Antofagasta - на 6,1%, Anglo American - на 2,2%.

Рыночная стоимость авиаконцерна Airbus повысилась на 2,5%, поставщиков двигателей Rolls-Royce и MTU Aero Engines - на 3,9% и 4,2% соответственно - на общем оптимизме по поводу перспектив авиакосмической отрасли, возросшем после IPO американской SpaceX, акции которой подскочили на 19% по итогам дебютных торгов.

Капитализация французской Schneider Electric, анонсировавшей стратегическое партнерство с тайваньской Foxconn для совместной разработки и масштабирования ИИ-инфраструктуры, поднялась на 1,8%.

Акции крупнейшего в Европе производителя строительных материалов Saint-Gobain подорожали на 3,1%. Компания объявила о продаже своих розничных подразделений в Швеции, Норвегии и Дании финскому ритейлеру Kesko за 1,5 млрд евро.

Лидером падения в составе Stoxx 600 стала польская нефтеперерабатывающая и энергетическая компания Orlen (-7,4%).

На фоне снижения цен на нефть существенно подешевели бумаги нефтяных компаний BP Plc (на 3,3%), Shell и TotalEnergies (на 4,4%), Eni и Repsol (на 4,7%), Var Energi (на 6,4%), Equinor (на 6,5%).

Ощутимые потери понесли поставщики оборонного сектора, в том числе Hensoldt (-5,1%), Rheinmetall (-4,6%), BAE Systems (-4,7%), Saab (-3,6%), Leonardo (-2,8%), Renk Group (-1,9%), Thales (-1,8%).