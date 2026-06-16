Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник на информации о достижении США и Ираном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о начале урегулирования кризиса, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

Ранее Вэнс в интервью ABC заявил, что документ подписан в электронном формате, официальная церемония заключения состоится в пятницу.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, включая иранскую ядерную программу, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после церемонии подписания.

"Соглашение между США и Ираном является важным прорывом, - отметил Майкл Лендсберг из Landsberg Bennett Private Wealth Management. - Нельзя исключать, что в ближайшие два месяца между сторонами вновь возникнут противоречия, особенно по ключевому пункту - иранской ядерной программе. Однако открытие Ормузского пролива поможет снизить цены на нефть".

Нефть в понедельник подешевела примерно на 6%, а котировки бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний США Exxon Mobil и Chevron Corp. опустились на 3,6% и на 4,1% соответственно.

В то же время акции авиакомпаний United Airlines Holdings, Delta Air Lines и American Airlines Group подорожали более чем на 1,2%.

Также в понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до 5,7 пункта. В мае индикатор составлял 19,6 пункта, это максимум более чем за четыре года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более умеренное снижение - до 14 пунктов.

Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Подъем в апреле пересмотрен до 0,9% с 0,7%.

Кроме того, инвесторы следили за корпоративными новостями.

Акции SpaceX в свой второй день торгов вновь подорожали более чем на 19%. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Илона Маска провела крупнейшее в истории IPO на $75 млрд.

Активный рост продемонстрировал ИТ-сектор. Котировки акций Micron Technology Inc. выросли почти на 11%, Sandisk Corp. - на 6,5%.

Капитализация Paramount Skydance Corp. увеличилась на 0,7% после того, как министерство юстиции США дало разрешение на покупку Warner Bros. Discovery за $81 млрд ($110 млрд с учетом долга).

Рыночная стоимость Fox Corp. упала на 15%. Американская медиакомпания достигла соглашения о покупке стриминговой платформы Roku Inc. за $22 млрд с учетом долга. Акции Roku подешевели на 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,92% и составил 51671,03 пункта.

Лидером роста в нем стали акции Boeing Co., подскочившие на 4,6%. Цена бумаг Nvidia Corp., Honeywell International, Amazon.com Inc. и American Express Co. выросла более чем на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,65% - до 7554,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,07% и завершил торги на уровне 26683,94 пункта.