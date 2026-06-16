ФАС возбудила картельное дело против трех топливных трейдеров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении топливных трейдеров АО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", говорится в сообщении службы.

ФАС выявила признаки картеля на биржевых торгах нефтепродуктами, действия нефтетрейдеров могли повлиять на изменение стоимости топлива.

"При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам", - отмечает служба.

Сообщается, что перечисленные компании "систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже". Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка.

В случае установления вины фигурантам грозят административные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ, подчеркивает ФАС.