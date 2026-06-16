Поиск

ФАС возбудила картельное дело против трех топливных трейдеров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении топливных трейдеров АО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", говорится в сообщении службы.

ФАС выявила признаки картеля на биржевых торгах нефтепродуктами, действия нефтетрейдеров могли повлиять на изменение стоимости топлива.

"При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам", - отмечает служба.

Сообщается, что перечисленные компании "систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже". Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка.

В случае установления вины фигурантам грозят административные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ, подчеркивает ФАС.

ФАС АО "Солид-товарные рынки" ООО "Агроторг ЮГ" ООО "Хансел"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

 Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

 Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

 Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

Цена дизтоплива на бирже обновила максимум, перешагнув отметку обнуления демпфера
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9936 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов