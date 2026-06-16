Поиск

"Соллерс" объявил о старте продаж оснащаемой "автоматом" линейки SF5

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" объявило о начале продаж семейства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5, передал корреспондент "Интерфакса" с презентации линейки, организованной автопроизводителем в Москве.

Продажи стартовали в июне во всей дилерской сети "Соллерса". Цены на машины начинаются с отметки 3,27 млн руб., версии с автоматической коробкой обойдутся на 150 тыс. руб. дороже. На покупку также действуют специальные предложения.

Уровень локализации автомобиля на данный момент превышает 83%, отметил во время презентации председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.

SF5 выпускается на заводе "Соллерс Алабуга" с мая 2025 года. Это первый российский автомобиль своего класса, серийно оснащаемый автоматической коробкой передач. Машина выпускается по полному циклу, комплектуется локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 л мощностью 150 л.с., соответствующим экостандарту Eвро-5.

Линейка SF5 включает цельнометаллические фургоны, пассажирские автобусы (вмещают до 15 человек), грузопассажирские версии, грузовые автомобили на основе шасси SF5.

Sollers Соллерс Sollers SF5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

"Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

 "Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.

 Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

 Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

 Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

 Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2688 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9936 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов