"Соллерс" объявил о старте продаж оснащаемой "автоматом" линейки SF5

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" объявило о начале продаж семейства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5, передал корреспондент "Интерфакса" с презентации линейки, организованной автопроизводителем в Москве.

Продажи стартовали в июне во всей дилерской сети "Соллерса". Цены на машины начинаются с отметки 3,27 млн руб., версии с автоматической коробкой обойдутся на 150 тыс. руб. дороже. На покупку также действуют специальные предложения.

Уровень локализации автомобиля на данный момент превышает 83%, отметил во время презентации председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.

SF5 выпускается на заводе "Соллерс Алабуга" с мая 2025 года. Это первый российский автомобиль своего класса, серийно оснащаемый автоматической коробкой передач. Машина выпускается по полному циклу, комплектуется локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 л мощностью 150 л.с., соответствующим экостандарту Eвро-5.

Линейка SF5 включает цельнометаллические фургоны, пассажирские автобусы (вмещают до 15 человек), грузопассажирские версии, грузовые автомобили на основе шасси SF5.