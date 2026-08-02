Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с

"Семерка" завершила период добровольных сокращений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года.

Таким образом, до конца 2026 года для всех стран-участниц альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без каких-либо обременений, а общий разрешенный уровень добычи альянса составит 36,206 млн б/с.

Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,478 млн б/с и 9,949 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,431 млн б/с; Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,676 млн б/с; Казахстан - на 10 тыс. б/с, до 1,628 млн б/с; Алжир - на 6 тыс. б/с, до 1,007 млн б/с; Оман - на 5 тыс. б/с, до 841 тыс. б/с.

Несмотря на завершение последнего цикла добровольных сокращений, "семерка" ОПЕК+ продолжит проводить ежемесячные заседания, отмечено в пресс-релизе. Следующее состоится 6 сентября.