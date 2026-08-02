"Семерка" ОПЕК+ принципиально договорилась увеличить добычу нефти в сентябре на 188 тыс. б/с

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях добычи нефти, - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - за несколько часов до официальной онлайн-встречи достигли договоренности об увеличении производства в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких неназванных делегатов.

Данное решение теперь необходимо официально утвердить на совещании, начало которого ожидается в 14:00 по Москве.

Если решение об увеличении добычи будет принято, то "семерка" ОПЕК+ завершит возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года.

В то же время "добровольцы" ОПЕК+ всегда заявляли, что ограничения могут быть возвращены как полностью, так и частично, в зависимости от ситуации на рынке.

Для того чтобы повышать квоты уже всех стран ОПЕК+, нужно назначить заседание министров всех стран альянса - ближайшее пока назначено на 29 ноября. Это может сделать мониторинговый комитет ОПЕК+, который также состоится 2 августа после встречи "семерки".

Между тем сейчас страны ОПЕК+ обсуждают новую методику определения максимальных добычных возможностей, которая станет основой для определения квот на добычу в 2027 году - пока квоты всех стран установлены до конца 2026 года. Предполагалось, что в сентябре методика будет утверждена, чтобы на заседании в ноябре определить квоты на 2027 год.

Начиная с марта, страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, не могут нарастить добычу в соответствии со своими квотами, поскольку после нападения США и Израиля Иран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало порядка 20 млн б/с нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Россия также существенно отстает от своей квоты.