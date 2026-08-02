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Комитет ОПЕК+ подчеркнул важность защиты морских путей для поставок энергоресурсов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, по итогам очередного заседания в воскресенье отметил исключительную важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам встречи.

Кроме того, участники совещания выразили обеспокоенность нападениями на энергетическую инфраструктуру.

"Восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения. JMMC подчеркивает, что любые действия, подрывающие энергобезопасность, будь то нападения на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия по поддержанию его стабильности в интересах производителей и потребителей, а также мировой экономики", - говорится в сообщении.

Комитет в ходе заседания также проанализировал данные о добыче нефти за май и июнь, отметив общее исполнение сделки ОПЕК+.

JMMС продолжит внимательно следить за рыночной ситуацией и сохраняет за собой право созывать дополнительные заседания или запрашивать проведение министерских встреч ОПЕК+.

Следующее заседание комитета запланировано на 4 октября.

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