Услуги ДОМ.РФ как агента регионов и муниципалитетов при продаже имущества казны предложили освободить от НДС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС услуги ПАО "ДОМ.РФ" как агента субъектов РФ и муниципалитетов при продаже и сдаче в аренду имущества государственной и муниципальной казны.

Документ (№1261816-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, сейчас от НДС освобождены такие услуги, только когда "ДОМ.РФ" выступает агентом РФ в отношении имущества федеральной казны. Законопроект распространяет льготу на случаи, когда компания действует как агент региона или муниципалитета.

Как сообщалось, в мае Госдума приняла закон, наделяющий "ДОМ.РФ" функциями агента регионов и муниципалитетов по продаже принадлежащих им объектов культурного наследия в плохом состоянии и земли под ними.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Одновременно правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс РФ (№1261840-8), по которой доходы от использования и продажи объектов культурного наследия будут зачисляться в бюджеты регионов и муниципалитетов, заключивших с "ДОМ.РФ" соглашение, в размере не менее 80% от платы по договорам и иных поступлений. Напрямую "ДОМ.РФ" получит не более 20% этих доходов. Согласно пояснительной записке, допдоходы консолидированных бюджетов субъектов РФ от продажи таких объектов составят порядка 114 млн рублей ежегодно в 2027-2028 годах. Поправка должна вступить в силу с 1 января 2027 года.