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Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до 23 июня останутся нулевыми

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 17 июня, согласно расчетам Минсельхоза, остаются нулевыми.

Они будут действовать по 23 июня включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,1 за тонну пшеницы ($233,1 за предыдущий период), $218,3 - за тонну ячменя ($219), $229,3 - за тонну кукурузы ($228,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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