Рынки акций Европы завершили ростом четвертые торги подряд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы во вторник выросли по итогам четвертой сессии подряд.

Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что США и Иран подписали предварительный меморандум о начале урегулирования кризиса. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,25% - до 636 пунктов.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,6%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 - 0,75%, итальянский FTSE MIB - 1,15%, испанский IBEX 35 - 0,7%.

Цены на нефть снижаются, поскольку урегулирование конфликта на Ближнем Востоке позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив, который является важной мировой артерией для поставок топлива.

"Европа станет очень привлекательной, потому что более низкие процентные ставки и дешевеющая нефть сделает местные компании более прибыльными", - полагает директор по исследованиям брокера XTB Кэтлин Брукс.

Опубликованные во вторник статданные указали на улучшение делового доверия в Германии и еврозоне в целом.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в ФРГ на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июне вырос до 10,5 пункта по сравнению с минус 10,2 пункта в предыдущий месяц. Положительное значение индикатора зафиксировано впервые с начала войны на Ближнем Востоке. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до минус 6 пунктов, по данным Trading Economics.

В еврозоне индекс экономических ожиданий повысился до 9,5 пункта с минус 9,1 пункта в мае, существенно превысив ожидания (минус 7,2 пункта).

Акции итальянского банка UniCredit подорожали на 4,2%, германского Commerzbank - на 0,3%. Власти Германии отклонили предложение UniCredit о покупке Commerzbank, сочтя предлагаемую цену слишком низкой и выступив за независимость германской финорганизации.

Стоимость Allegro подскочила на 7,8% на новости о том, что инвестфирма Permira продает примерно 131 млн акций польского маркетплейса. Инвесторы положительно отреагировали на улучшение структуры собственности Allegro, а также на сообщение о том, что компания достигла соглашения о финансировании.

Лидером роста среди компаний, акции которых входят в расчет DAX, стал производитель промышленного оборудования GEA Group (+5,1%). Котировки бумаг перестраховочной компании Munich Re, почтовой службы Deutsche Post и производителя оборудования для молекулярной диагностики Qiagen повысились на 1,3%.

В Великобритании наиболее существенно подорожали акции Endeavour Mining (+2,9%) и Rolls-Royce (+2,6%), во Франции - рекламной Publicis Groupe (+2,6%) и производителя оборудования Schneider Electric (+2,5%).

В то же время капитализация STMicroelectronics снизилась на 4,1% после того, как крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов анонсировал размещение конвертируемых облигаций на $1,5 млрд.

Рыночная стоимость Rathbones рухнула на 17%. Британская управляющая компания сообщила о приостановке набора новых клиентов на 12 месяцев.

Акции нефтегазовых компаний BP Plc и Shell подешевели на 0,7% и 0,4% соответственно, тогда как конкурирующей TotalEnergies выросли в цене менее чем на 0,1%.

Котировки еще одного представителя отрасли Equinor опустились на 0,6%, несмотря на то, что норвежская компания объявила об увеличении вдвое программы buyback в 2026 году - до $3 млрд.