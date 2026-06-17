Поиск

Банк "Санкт-Петербург" в январе-мае сократил чистую прибыль по РСБУ на 43%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-мае 2026 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в мае текущего года составила 1,9 млрд рублей, что в 2,8 раза меньше прибыли мая 2025 года

Рентабельность капитала (ROE) в январе-мае составила 16,3% (годом ранее - 30%), в мае - 10,1% (30,3%).

Банк отмечает, что из-за особенностей учета налога на прибыль при анализе финансовых результатов по РСБУ следует ориентироваться на динамику прибыли до уплаты налога. Этот показатель в январе-мае 2026 года составил 18,5 млрд рублей (снижение на 42,2% по сравнению с результатом за аналогичный период 2025 года), в мае - 2,6 млрд рублей (снижение в 2,4 раза).

Чистый процентный доход за первые пять месяцев текущего года сократился на 11,8% - до 28,8 млрд рублей, в мае - на 12,1%, до 5,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход с начала года вырос на 1,7% - до 4,7 млрд рублей, в прошлом месяце - снизился на 0,3%, до 0,9 млрд рублей.

Банк в январе-мае 2026 года увеличил операционные расходы на 33% - до 12,5 млрд рублей, в мае - на 44,1%, до 2,8 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 34,6% и 38,2% соответственно. Расходы на резервы по кредитам за пять месяцев составили 5 млрд рублей (в мае - 1,8 млрд рублей), стоимость риска - 1,3% (2,3%).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июня текущего года составил 901 млрд рублей, сократившись на 4% по сравнению с 1 января 2026 года. Корпоративный кредитный портфель снизился на 6,2% - до 691 млрд рублей, розничный - вырос на 4,1%, до 210 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась до 1,3% против 1,6% на начало года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 июня достиг 212,4% (182,7% на 1 января).

Средства клиентов в январе-мае выросли на 2,5% - до 895,8 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов уменьшились с начала года на 6,2% - до 690,9 млрд рублей, розничных клиентов - увеличились на 4,1%, до 210 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 июня 2026 года составил 194,3 млрд рублей, снизившись с начала года на 4%. Основной капитал сократился на 8% - до 175,1 млрд рублей. Норматив достаточности основного капитала на 1 июня равнялся 18,6% (19,7% на 1 января 2026 года), собственного капитала - 20,5% (20,9%).

"В мае 2026 года на динамику капитала банка и нормативы достаточности капитала на 1 июня 2026 года оказала влияние выплата дивидендов по итогам 2025 года в размере 11,5 млрд руб. При этом достаточность основного капитала продолжает существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2026 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Татнефть" сняла ограничения на отпуск АИ-92 и дизеля на АЗС

НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard

 НСПК планирует меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Майский показатель сделок с ипотекой в Москве снизился на 15%

Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Мосгорсуд признал законной передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

РЖД контактируют с нефтяными компаниями для снабжения регионов топливом

 РЖД контактируют с нефтяными компаниями для снабжения регионов топливом

В Севастополе топливо будут свободно продавать на девяти АЗС "Атан" и двух "ТЭС"

Brent подешевела до $78,39 за баррель

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились

Рынок акций РФ упал на заявлениях Трампа, индекс МосБиржи обновил минимум с октября

Нефть Brent торгуется ниже $80 за баррель впервые с 3 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9958 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2703 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов