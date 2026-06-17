Майский показатель сделок с ипотекой в Москве снизился на 15%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках Москвы в мае текущего года сократилось на 15% в годовом выражении, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В мае 2026 года зарегистрировано 7 806 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. В годовом выражении зафиксировано снижение на 15% к маю 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что динамика к апрелю этого года составила почти 20%, что соответствует среднему уровню традиционного снижения мая к апрелю за последние два года. Также разница обусловлена тем, что апрель показал наибольшую активность за год, опередив средний показатель в 8 тыс. сделок в месяц на более чем 1,7 тыс. оформленных ипотек.

"Количественный показатель мая уступает аналогичным периодам прошлого и позапрошлого года, а результат оказался сопоставим с маем 2018 года", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

Всего в январе-мае 2026 года в Москве зарегистрировано 40 055 договоров жилищной ипотеки, что на 20% меньше, чем за пять месяцев прошлого года.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. Так, в рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе-мае 2026 года выдано 137 млрд рублей, что составляет 14,6% от общероссийского уровня впло этой программе и 14,1% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в столице с начала действия программ выдано таких кредитов почти на 3,4 трлн рублей.