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МЭА зафиксировало снижение доходов РФ от нефтеэкспорта в мае на $0,7 млрд

Показатель на $8,18 млрд выше, чем год назад

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в мае сохранился на уровне апреля - 7,35 млн баррелей в сутки, при этом снижение экспорта нефтепродуктов на 150 тыс. б/с - до 2,16 млн б/с, компенсировано ростом экспорта нефти на 170 тыс. б/с - до 5,19 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

"В то же время общие доходы от нефтяного экспорта упали на $710 млн к апрелю, до $20,8 млрд, из-за снижения цен, но это на $8,18 млрд выше, чем год назад и вблизи исторических максимумов", - отметило агентство. Доходы от продажи нефти за рубеж выросли на $130 млн -до $14,56 млрд, выручка от экспорта нефтепродуктов снизилась на $840 млн - до $6,23 млрд ввиду падения стоимости всех нефтепродуктов: по дизелю (на $22,52 за баррель), нафты (на $5,78 за баррель), ВГО (на $13,69 за баррель).

По оценке МЭА, добыча нефти в России снизилась в мае к апрелю на 230 тыс. баррелей в сутки - до 8,7 млн б/с, при этом была на 475 тыс. б/с ниже, чем год назад. Из-за продолжения атак на нефтяную инфраструктуру агентство снизило прогноз по добыче в РФ на 2026 год на 200 тыс. б/с - до 8,95 млн б/с.

Экспорт нефти в мае из РФ, заметили аналитики, вырос на 490 тыс. б/с к маю 2025 года и вернулся к уровням 2022 года. Поставки по нефтепроводу "Дружба" выросли на 140 тыс. б/с, поскольку возобновились ранее остановленные поставки в Венгрию и Словакию (Украина утверждала, что трубопровод поврежден - ИФ), при этом были прекращены поставки казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию (порядка 65 тыс. б/с).

Экспорт морем вырос незначительно, при этом поставки нефтепродуктов упали на 0,5 млн б/с - до 2,2 млн б/с, в основном из-за слабых отгрузок бензина.

Индия в мае нарастила закупки российской нефти по морю на 360 тыс. б/с - до 1,9 млн б/с, а Китай, напротив, снизил на 400 тыс. б/с - до 1 млн б/с. В частности, Индия существенно нарастила закупки российской нефти ESPO до исторического рекорда в 370 тыс. б/с, а закупки сорта Urals снизила на 30% к мартовскому уровню, до 1,2 млн б/с.

Агентство отмечает, что из-за санкций США в адрес Индии за закупки российской нефти объемы ее накопления в танкерах быстро росли и достигли в январе пика, а выданное послабление США по санкциям, в апреле вернуло объемы российской нефти в танкерах до предсанкционного уровня в 107 млн баррелей.

МЭА
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