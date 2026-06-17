МЭА понизило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 г. до 3,9 млн б/с

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2026 году снизятся на 3,9 млн б/с и составят 102,4 млн б/с, считают аналитики Международного энергетического агентства, сказано в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее они прогнозировали падение до 102,2 млн б/с. Таким образом, оценка была символически улучшена.

По актуальному прогнозу МЭА, мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года оценены в 103,5 млн б/с (предыдущая оценка - 103,6 млн б/с), во втором - в 95,6 млн б/с (ранее - 95,3 млн б/с), в третьем - 102,6 млн б/с (ранее - 102,9 млн б/с), в четвертом - 107,7 млн б/с (ранее 107,2 млн б/с).

Первая оценка организации мировых поставок нефти на 2027 год - 110,3 млн б/с. Таким образом, по мнению МЭА, прирост показателя к прогнозному уровню текущего года может составить почти 8 млн б/с.

"Наш прогноз основан на первых сообщениях, описывающих рамочное соглашение о мирном урегулировании (конфликта между США и Ираном - ИФ), однако окончательный меморандум о взаимопонимании, как ожидается, будет обнародован только после публикации этого отчета, 19 июня. По-видимому, еще предстоит согласовать ряд важных, но спорных деталей механизмов возобновления поставок через Ормузский пролив, поэтому сохраняются риски снижения нашего прогноза", - говорится в отчете.

В мае объем предложения нефти на мировом рынке упал до 94,5 млн б/с, что на 0,6 млн б/с меньше, чем в апреле, а также на 13,6 млн б/с ниже доконфликтного уровня. Снижение прежде всего обусловлено влиянием морской блокады США в отношении иранского экспорта. По оценке агентства, добыча в странах ОПЕК+ в прошлом месяце снизилась на 1,1 млн б/с, до 35,9 млн б/с. Страны вне сделки увеличили производство на 530 тысяч б/с, до 58,5 млн б/с. Это произошло за счет увеличения поставок из США, а также из ОАЭ, которые с мая не входят в ОПЕК+.

По оценке МЭА, добыча нефти странами ОПЕК+ в 2026 году снизится на 4,7 млн б/с и составит 42,1 млн б/с. Страны, не входящие в сделку, нарастят нефтепроизводство примерно на 820 тысяч б/с, до 60,3 млн б/с. Приостановка добычи в Катаре и ОАЭ будет компенсирована ее ростом в странах Северной и Южной Америки: США, Канаде, Бразилии, Гайане и Аргентине.

В следующем году, прогнозируют в МЭА, добыча в странах ОПЕК+ может вырасти на 5,5 млн б/с и достигнуть 47,6 млн б/с. Страны вне сделки увеличат производство на 2,5 млн б/с, до 62,7 млн б/с, прежде всего за счет восстановления добычи в Катаре и ОАЭ. Также около 0,9 млн б/с прибавит пятерка отмеченных выше американских стран-производителей нефти.