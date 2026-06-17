Глава ОСК заявил, что портфель заказов "Севмаша" на ближайшую перспективу сформирован

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предприятие "Севмаш" ("Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) получает новые заказы, их портфель сформирован на ближайшую перспективу, сообщил генеральный директор ОСК Андрей Пучков в среду.

"Завод получает новые заказы. На ближайшую перспективу портфель заказов сформирован, все это обеспечит "Севмашу" надежное будущее, в которое мы смотрим с оптимизмом", - сказал Пучков, чьи слова приведены в сообщении Минобороны России.

По его словам, ОСК продолжает обновлять Военно-морской флот России и укреплять потенциал подводных сил.

"Даже в текущей непростой ситуации родина находит средства на строительство подводных лодок, именно вашему коллективу ("Севмашу" - ИФ) доверена такая важнейшая задача", - отметил Пучков.

"Мы, со своей стороны, продолжим развивать "Севмаш" и укреплять наш флот, приложим для этого все необходимые усилия", - заявил глава ОСК.