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Норматив биржевых продаж бензина в РФ снизят до 10% на 3 месяца

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Профильные ведомства вместе с нефтяными компаниями готовят решение о снижении норматива продаж НК бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от объема производства, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Как уточнили несколько источников, те объемы, которые не поступят на биржу, предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей.

Планируется, что измененный норматив будет действовать три месяца - с июля по сентябрь включительно.

Норматив для дизельного топлива менять не планируется, сказал один из собеседников агентства.

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Норматив биржевых продаж бензина в РФ снизят до 10% на 3 месяца

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