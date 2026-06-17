Цены на яйца в РФ с 9 по 15 июня снизились на 2,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 9 по 15 июня снизились на 2,2%, сообщил Росстат в среду.

Снижение ускорилось. Неделей ранее оно составляло 1,8%. Однако, несмотря на эту динамику, нынешние цены почти на 9% выше, чем в начале года.

Цены на мясо кур повысились на 0,5%. Рост немного замедлился: неделей ранее он составлял 0,6%. По сравнению с началом года нынешние цены на 1,5% ниже.

Росстат также сообщил, что с 9 по 15 июня цены на вермишель выросли на 0,4%, овощные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,3%, мороженую рыбу, макаронные изделия, соль - на 0,2%, говядину, баранину, творог, пшеничный хлеб и водку - на 0,1%.

Кроме яиц, цены также снизились на ультрапастеризованное молоко (на 0,5%), сыры, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), маргарин, гречневую крупу и черный чай (на 0,2%), пастеризованное молоко, сливочное масло, сметану, печенье и пшено (на 0,1%).

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.