Цены промпроизводителей в РФ в мае выросли на 2,5% после скачка на 6,1% в апреле

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, 1,6% в декабре 2025 года и 0,9% в ноябре.

Динамика цен производителей в мае оказалась ниже ожиданий рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 3%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в мае выросли на 8,6% после скачка на 32% в апреле. В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 13,1% (после скачка на 56% в апреле).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в мае относительно предыдущего месяца повысились на 1,3% (месяцем ранее - на 1,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в мае по сравнению с предыдущим месяцем цены понизились на 1,3% после снижения на 0,3% в апреле. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в мае снизились на 0,7% после стабильного апреля.

В 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).