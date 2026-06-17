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Производители продовольствия в РФ в мае снизили цены на свою продукцию на 0,5%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в мае 2026 года по сравнению с апрелем снизили цены на свою продукцию на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

В апреле по сравнению с мартом цены повысились на 0,6%, в марте к февралю снизились на 0,1%, в феврале к январю - на 1%, в январе по отношению к декабрю 2025 года не изменились.

По сравнению с началом года майские цены были на 0,7% ниже, к маю 2025 года - на 2% ниже.

Цены производителей напитков в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,8%, с начала года - на 4,6%, в годовом выражении - на 7,9%.

В апреле по сравнению с мартом рост составил 0,1%, в марте по сравнению с февралем - 0,5%, в феврале по сравнению с январем - 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года - 2,4%.

Росстат
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