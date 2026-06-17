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Цены на лук в РФ с 9 по 15 июня повысились на 7%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на репчатый лук в РФ с 9 по 15 июня повысились на 7%, сообщил Росстат в среду.

Это самые высокие темпы роста среди плодоовощной продукции, о ценах на которую сообщает статведомство.

Неделей ранее лук подорожал на 5,1%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе повысились цены на картофель - на 5,2% (на 4,1% неделей ранее), огурцы - на 3,3% (на 11,2%), свеклу - на 3% (на 2,3%), морковь - на 2,5% (на 2,4%), капусту - на 2,4% (на 2,5%), яблоки - на 0,5% (снижение на 0,3%). В то же время меньше стали цены на помидоры - на 0,7% (рост на 0,6%) и на бананы также на 0,7% (на 0,2%).

В целом плодоовощная продукция подорожала на 1,6% против 2,2% неделей ранее.

Таким образом, с начала года цены на морковь выросли на 47,8%, капусту - на 44%, картофель - на 35,8%, свеклу - на 30,6%, лук - на 29,5%, яблоки - на 7,6%, помидоры - на 2,5%, бананы - на 2,3%. Цены на огурцы в настоящее время на 25,6% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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