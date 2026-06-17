Рубль в среду опустился в паре с юанем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль ослаб на фоне нефти, существенно подешевевшей в последние дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,78 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 18 июня на 60,91 копейки, до 72,7479 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,24 копейки, до 84,3439 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду продолжил снижение, начатое неделю назад - в паре с юанем его котировки опускаются пятую сессию подряд. Полагаем, что такая динамика нацвалюты обусловлена текущим падением цен на нефть из-за увеличения вероятности скорого завершения ближневосточного конфликта. В то же время участники рынка закладывают в котировки риски дальнейшего увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила из-за роста в последние месяцы поступлений нефтегазовых доходов. Также игроки находятся в ожидании пятничного решения ЦБ по ставке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники торгов ожидают итогов заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года).

Свежий опрос проводился 29 мая - 10 июня 2026 года.

Инфляционные ожидания населения подвержены значительному влиянию динамики цен на товары-маркеры. К ним, например, относится бензин, а основная часть текущего всплеска цен на топливо пришлась уже на июнь. Также на инфляционные ожидания влияет курсовая динамика. До последнего времени курс рубля оставался достаточно крепким.

В свою очередь, как следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России, ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились, опустившись ниже диапазона 2024-2025 годов. ЦБ тогда отмечал, что ожидания бизнеса все еще остаются повышенными.

Прогнозы по ключевой ставке

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня 2026 года, при этом осторожность в комментариях может быть усилена, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Динамика последних месяцев отражает постепенное ослабление инфляционного давления в экономике и сокращение разрыва между основными инфляционными индикаторами и целевым ориентиром регулятора в 4%. Однако, отмечает эксперт, часть замедления инфляции связана с волатильными компонентами, тогда как устойчивые показатели инфляции сохраняются выше целевого уровня.

Дополнительными факторами осторожности для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционные риски и неопределенность со стороны бюджетной политики, а также некоторое ускорение недельной инфляции в конце мая - начале июня, указывает Кравченко. Дополнительным источником ценового давления и неопределенности может выступать ситуация на рынке топлива.

Динамика экономического роста также поддерживает вариант осторожного снижения ключевой ставки, указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Экономика постепенно возвращается к более сбалансированному состоянию: спрос уже ближе к возможностям предложения, а положительный разрыв выпуска, вероятно, почти исчерпан. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают с лагом охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а более сдержанная кредитная активность снижает давление спроса на цены, - пишет Кравченко. - При этом говорить о заметном охлаждении экономики пока рано: активность после слабого начала года частично восстановилась, потребительский спрос все еще поддерживается ростом доходов, а рынок труда остается близким к состоянию полной занятости".

"В этих условиях на заседании Банка России в июне мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом в 50 б.п. - до 14%. Пространство для более широкого шага снижения ставки, на наш взгляд, пока отсутствует, - говорится в материале эксперта "Велес Капитала". - Более того, мы не рассчитываем на смягчение риторики и сигнала ЦБ. Напротив, одновременно со снижением ставки регулятор может несколько усилить осторожность в комментариях, подчеркнув сохранение проинфляционных рисков и необходимость дальнейшего закрепления дезинфляционного тренда".

Санкции

Негативное влияние на рынок могут оказывать риски введения новых антироссийских санкций. Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. Саммит G7 проходит 15-17 июня.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

Нефть

Цены на нефть отреагировали уверенным подъемом на данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США, однако быстро скорректировались вниз.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $79,48 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,75%, до $76,61 за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до $82,97 за баррель, WTI - до $79,99 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей - до 418,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей.

Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остаются события на Ближнем Востоке, рынок ждет подписания Ираном и США меморандума о взаимопонимании в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума, то он будет готов возобновить удары по иранской территории.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 5 базисных пунктов - до 13,77% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду уменьшились на 1 базисный пункт - до 14,19%, 14,66% и 15,53% годовых соответственно.