Омский производитель благодаря ФРП удвоил выпуск криогенной арматуры для нефтегаза и медицины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" модернизировало в Омске производство отечественной трубопроводной арматуры для криогенного оборудования и нарастило мощности по ее выпуску в 2 раза.



Как говорится в сообщении Фонд развития промышленности (ФРП), инвестиции в развитие производства составили 135 млн рублей. Из них 100 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе "Проекты развития".



Криогенная арматура используется в трубопроводах, котлах и резервуарах, предназначенных для хранения и транспортировки рабочей среды - жидких и газообразных продуктов, таких как воздух и продукты его разделения (кислород, аргон, азот). При этом температура рабочей среды может быть в диапазоне от минус 196 до плюс 80 градусов Цельсия.



Основные потребители криогенной арматуры - организации, занимающиеся эксплуатацией кислорододобывающих станций, газоразрядных установок, а также хранением и транспортировкой криогенных жидкостей. Среди них - медицинские учреждения, предприятия нефтегазовой отрасли, а также ряд предприятий госкорпораций "Росатом", "Роскосмос" и "Ростех".



В медицине криогенная арматура является частью холодных криогенных газификаторов для хранения азота и кислорода. В нефтегазовой отрасли арматура входит в состав оборудования для нефте- и газодобычи, воздухоразделительных установок, оборудования для сжижения природного газа, транспортных криогенных цистерн.



После выхода на проектную мощность компания планирует выпускать до 650 единиц такой арматуры ежегодно и нарастить долю в соответствующем сегменте отечественного рынка до 60%, отмечается в релизе.



"На сегодняшний день "НТК "Криогенная техника" - единственный производитель криогенной арматуры в нашей стране, изготавливающий её полностью из отечественных комплектующих. Благодаря займу федерального Фонда развития промышленности на предприятии расширили производственные мощности, установив современное высокотехнологичное оборудование. Удвоение выпуска криогенных кранов, клапанов, вентилей позволит серьезно снизить импортозависимость российских потребителей криогенных установок", - приводится в сообщении комментарий заместителя гендиректора АО "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" Антона Громова.



Ранее "Криогенная техника" запустила в Омске первое отечественное серийное производство вакуумных криогенных насосов. Они используются при создании ракетно-космической техники нового поколения и электронной компонентной базы. Инвестиции составили 140 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил ФРП.



Криогенная арматура по функциональному назначению подразделяется на запорную, регулирующую, обратную и предохранительную. Уровень локализации производства составляет 100%.



Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.



АО "НТК "Криогенная техника" образовано в 1996 году на базе подразделений ОАО "Сибкриотехника". Занимается исследованиями, разработкой и производством микрокриогенной, вакуумной и компрессорной техники, систем кондиционирования воздуха, криогенного емкостного и холодильного оборудования.