Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п.

Есть голоса и за шаг в 25 б.п.

Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых, считает большинство аналитиков. Некоторые эксперты прогнозируют более скромный шаг - снижение на 25 б.п., до 14,25%.

ЦБ в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5%. Регулятор тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

"Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них (ближайших заседаний - ИФ)", - заявил в начале июня зампред Банка России Алексей Заботкин, повторив апрельский сигнал. По его словам, пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось.

Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 25 б.п., зампред ЦБ напомнил заявление с одной из последних пресс-конференций по ставке: "Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена". Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад (летом 2020 года).

"Что касается возможных шагов, вы знаете, мы их не комментируем. В зависимости от ситуации, возможны и большие шаги (больше 50 б.п. - ИФ), но возможны и паузы в рамках в том числе базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - заявила в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Заботкин тогда добавил, что шаг в 25 б.п. он бы тоже не исключал (если на это будут основания).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией дают результат, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки. "Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, пять с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - заявил глава государства.

Данные по инфляции

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая. Годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России представил расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции. Так, инфляция с устранением сезонности в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров также опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% (несмотря на рост цен на бензин), ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться пятый месяц подряд.

В условиях низкой инфляции в апреле-мае, снижения инфляционных ожиданий бизнеса, крепкого рубля и сдержанных темпов роста экономической активности ЦБ в пятницу вновь снизит ставку на 50 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. По их мнению, регулятор сопроводит это решение осторожными комментариями из-за сохраняющегося преобладания проинфляционных рисков. "В основном они связаны с кризисом на Ближнем Востоке и сохранением существенного бюджетного стимула. Также ЦБ может отметить признаки оживления экономической динамики в апреле-мае и тот факт, что замедление инфляции вызвано преимущественно временными и разовыми факторами", - отмечают эксперты.

Версии аналитиков

Снизив ставку на 50 б.п., ЦБ может ужесточить сопутствующую риторику, полагают экономисты ВТБ. "Банк России продолжит осторожное и последовательное снижение ключевой ставки. Текущие темпы инфляции в апреле и мае оказалась ниже целевых ориентиров, в том числе в устойчивых компонентах. Дополнительный фактор - крепкий рубль, который в том числе отражает жесткость денежно-кредитных условий. Одновременно регулятору по-прежнему приходится учитывать ускорение кредитования и денежной массы, а также сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания", - подчеркивают эксперты.

Аналитики "Ренессанс Капитала" считают, что Банк России, выбрав шаг в 50 б.п., также сохранит направленный сигнал на ближайшие заседания. Они тоже полагают, что основным аргументом в пользу продолжения цикла смягчения ДКП является снижение инфляционного давления, в том числе в части устойчивых компонентов. В пользу сохранения осторожного подхода к снижению ставки говорит сохранение высоких темпов роста заработных плат в I квартале, оживление кредитования в апреле-мае и высокие темпы роста потребительской активности. Риски со стороны бюджетной политики и внешнеэкономической среды ограничивают пространство для снижения ключевой ставки во II полугодии 2026 года, полагают экономисты.

Эксперты компании "Астра управление активами" соглашаются, что риски со стороны бюджета требуют осторожных 50 б.п. снижения. Они напоминают, что изначально в июне ждали шаг в 100 б.п. "Этот вариант может вернуться "на стол", если оставшиеся до заседания данные по инфляционным ожиданиям населения и опрос бизнеса преподнесут положительные сюрпризы", - считают аналитики.

Экономисты "Т-Инвестиций" ждут смягчения риторики в пятницу. "Новости по урегулированию конфликта США и Ирана для решений ЦБ по ставке играют скорее в пользу смягчения. Это связано с тем, что внешняя турбулентность и всплеск глобальной инфляции были в топе беспокойств регулятора на заседаниях в марте-апреле. Когда фокус смещается с внешних рисков, на первый план выходят внутренние факторы, а они, на наш взгляд, создают гораздо более сильные предпосылки для смягчения", - отмечают эксперты.

Экономическая ситуация развивается в рамках базового прогноза ЦБ, что позволяет дальше снижать ключевую ставки уже стандартным шагом 50 б.п., считают аналитики Совкомбанка. "Мы считаем, что заседание в июне будет в целом похоже на предыдущее, апрельское заседание. Помимо снижения ключевой ставки на 50 б.п. будет рассматриваться вариант сохранения ставки. Не исключаем, что ЦБ может рассмотреть и снижение ставки на 25 б.п.", - подчеркивают эксперты. Они ждут сохранения жесткой риторики и мягкого сигнала.

Усиления осторожности в заявлении ЦБ ждут аналитики ИК "Велес Капитал". В пользу этого говорит замедление части инфляции под действием разовых факторов и сохранение ее устойчивых компонентов на высоком уровне. "Дополнительными факторами осторожности для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционные риски и неопределенность со стороны бюджетной политики, а также некоторое ускорение недельной инфляции в конце мая - начале июня. Дополнительным источником ценового давления и неопределенности может выступать ситуация на рынке топлива", - отмечают эксперты. По их мнению, говорить о заметном охлаждении экономики пока рано: активность после слабого начала года частично восстановилась, потребительский спрос все еще поддерживается ростом доходов, а рынок труда остается близким к состоянию полной занятости.

"В условиях замедления роста цен и снижения в I квартале инвестиций на 14% в реальном выражении можно было бы ожидать даже более существенное снижение ключевой ставки (на 100 б.п. - до 13,5%), однако складывающийся проинфляционный баланс рисков и существующий подход Банка России к их учету делают более вероятным более осторожное решение (50 б.п. - ИФ)", - считают аналитики Россельхозбанка.

Эксперты компании "Эйлер" соглашаются, что ширина шага ограничивается по-прежнему высокими инфляционными ожиданиями, активизировавшейся в последние месяцы динамикой денежной массы и кредитования, а также фактором бюджета.

Аналитики ИК "Вектор Капитал" ждут жесткого сигнала от ЦБ в пятницу. По их мнению, регулятор будет настраивать рынок на то, что снижение ставки в ближайшее время не предопределено и может как идти очень медленными темпами, так и останавливаться вовсе.

ЦБ в июне может снизить ставку на 50 б.п., уменьшить шаг до 25 б.п. в июле, сделать паузу в сентябре и к концу года прийти со ставкой в 13%, считают эксперты "БКС Мир инвестиций". "Запас жесткости денежно-кредитной политики снизился, но и экономика существенно замедлилась. Время подумать о более тонких решениях. Если ЦБ в пятницу снизит ставку на 0,5 п.п., то в июле возможны как пауза, так и уменьшение шага. Во многом ситуация будет зависеть от реализации проинфляционных факторов: курс, зарплаты, кредит, бюджетные расходы, инфляция и инфляционные ожидания. Банку России было бы неплохо подойти к осени с небольшим запасом жесткости", - пишут экономисты в обзоре.

Эксперты "Ингосстрах-Инвестиций" считают, что, несмотря на звучащие призывы к более активному снижению ключевой ставки, подход Банка России останется консервативным. "Наиболее вероятным сценарием для нас в этой ситуации представляется решение по снижению ключевой ставки (на 50 или 25 б.п.), а также, что возможно даже более важно, смена сигнала с мягкого на нейтральный. Именно сигнал и риторика покажут видение ЦБ и определят движения прежде всего долгового рынка в ближайшей перспективе", - отмечают эксперты.

Аналитики банка "Русский стандарт" тоже указывают на сохраняющиеся на высоком уровне проинфляционные риски. "В базовом сценарии мы считаем, что регулятор может перейти на шаг снижения ставки с 50 до 25 б.п. уже на июньском заседании", - подчеркивают эксперты.

В пользу более осторожного шага в 25 б.п. говорит ряд факторов, поясняют экономисты Альфа-банка. Так, несмотря на замедление инфляции в апреле-мае динамика цен в последние недели складывается хуже ожиданий, действие разовых факторов может продлиться и способствовать росту устойчивых компонентов. Эксперты также указывают на проинфляционное влияние со стороны спроса (в части динамики оборота розничной торговли), ускорения темпов роста кредитования, увеличения наличных в обращении и роста расходов бюджета. "Сохраняющийся крепкий курс рубля на данный момент выглядит важным дезинфляционным фактором, но усиление инфляционных рисков в мировой экономике должно в будущем развернуть валютный рынок", - считают аналитики.

Рост количества факторов риска также отмечают эксперты ИБ "Синара", прогнозирующие снижение ставки только на 25 б.п. "На решение повлияет, вероятно, и отказ от цели выйти на нулевой структурный дефицит в 2026 году - теперь такая задача ставится только к 2029 году", - подчеркивают аналитики. Они тоже обращают внимание на недельные данные по инфляции, которые "вызывают определенные опасения", ускорение темпов роста кредитования, сохранение устойчивости потребительского спроса и инфляционных ожиданий на повышенном уровне. "Мы предполагаем снижение лишь на 25 б.п. - до 14,25% при по-прежнему консервативном прогнозе Центробанка. Вероятность такого развития событий оцениваем в 50%, уменьшения "ключа" на 50 б.п. - в 35%, сохранения на нынешнем уровне - в 15%", - пишут экономисты в обзоре.