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Решетников спрогнозировал долгое "эхо Ормуза" в глобальной экономике

Цены на некоторые товары не упадут быстро, считает глава Минэкономразвития

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские власти с самого начала ближневосточного кризиса не были склонны переоценивать его влияние на экономику страны, а вот глобальные эффекты продолжат ощущаться и после восстановления судоходства через Ормузский пролив, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы изначально сдержанно оценивали влияние кризиса в Ормузском проливе на российскую экономику. Для нашего экспорта его эффект носил временный и локальный характер. Мы не закладывались на конъюнктурную выгоду – предпочитаем со своими партнерами работать системно и вдолгую", - сказал Решетников журналистам на полях форума РФ-АСЕАН в Казани.

При этом, по его словам, в мировой экономике последствия кризиса будут ощущаться еще продолжительное время, а восстановление темпов ее роста, скорее всего, будет постепенным.

"Открытие пролива частично восстановит предложение на глобальном рынке товаров, по которым страны Персидского залива являлись крупнейшими мировыми поставщиками. В то же время по ряду товаров, по которым был нарушен производственный процесс, предпосылок для быстрого роста предложения из стран Персидского залива не просматривается. На срок восстановления мощностей эти товары могут оставаться в дефиците, а мировые цены - повышенными", - заявил Решетников.

Кризис выявил системные уязвимости мировой торговли, подсветив важность диверсификации и обеспечения устойчивости цепочек поставок, отметил министр. "И в этом плане у России есть все шансы закрепить свой статус надежного поставщика и усилить долгосрочные позиции на мировых рынках. Несмотря на конфликт, мы выполняли все свои обязательства перед партнерами, оставались надежными поставщиками, и эта репутация заинтересовала другие страны. Поэтому нам даже удалось нарастить внешнеторговые контакты с новыми странами. Теперь важно сохранить этот тренд к заключению долгосрочных контрактов с нашими контрагентами", - сказал глава Минэкономразвития.

Сейчас, по его словам, многие страны проявляют интерес к закупкам СПГ и нефти у России, "в том числе в привязке к расширению инвестиций в развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Азии".

"Это и инфраструктура по регазификации, и по созданию хранилищ. Что касается сроков, то это долгосрочные поставки и длинные инвестиции. Именно долгосрочное планирование и диверсификация поставок гарантируют обеспечение энергетической безопасности. Тем более принимая во внимание растущее энергопотребление в странах АСЕАН", - заключил он.

Минэкономразвития Максим Решетников
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