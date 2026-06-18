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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 ниже 2480 пунктов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил снижение вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел к $78 за баррель), санкционного давления Запада, а также данных Росстата об ускорении инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%, ниже 2480 пунктов.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2479,58 пункта (-0,2%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "ММК" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 72,7479 руб. (+60,91 копейки).

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