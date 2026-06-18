Азербайджан планирует удвоить транзитные грузоперевозки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан намерен увеличить в два раза - до 30 млн тонн в год - объем транзитных грузоперевозок в рамках реализации стратегии по превращению страны в один из ключевых транспортно-логистических узлов региона, заявил президент страны Ильхам Алиев на церемонии открытия ежегодных встреч группы Исламского банка развития в Баку.

"Продолжается работа по укреплению роли Азербайджана в качестве международного транспортного хаба. Мы хотим удвоить объем грузов, перевозимых через Азербайджан. В настоящее время этот показатель составляет 15 млн тонн. Конечно, не все зависит от нас. На это влияют и геополитическая ситуация, и отношения с соседними странами", - сказал он.

По его словам, Азербайджан осуществляет крупные инвестиции в инфраструктуру.

"Мы вкладываем очень большие средства в инфраструктуру. Не только внутри страны, но и за ее пределами занимаемся инфраструктурными проектами международного масштаба. Мы стремимся превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к открытому морю, в международный транспортный узел", - отметил он.

Президент также заявил, что за последние 20 лет инвестиции в экономику Азербайджана составили $350 млрд, из которых половина - иностранные.

По его мнению, экономика республики стабильно развивается, и каких-либо сложностей в экономическом развитии не предвидится.

"Сегодня внешний долг составляет всего 6% ВВП Азербайджана. Низкий уровень внешнего долга является преимуществом. Это позволяет заимствовать больше средств. Однако мы должны быть осторожны. Наши валютные резервы превышают наш внешний долг в 20 раз", - подчеркнул он.

Президент отметил, что одним из стратегических приоритетов страны является обеспечение продовольственной безопасности. "Мы приняли государственную программу по развитию сельского хозяйства (на 2026-2030 годы - ИФ). Будем производить продукцию на уровне, позволяющем максимально обеспечить собственные потребности", - добавил Алиев.