Wildberries-Russ планирует вложить более $300 млн в логистический хаб в Узбекистане

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - RWB (объединённая компания Wildberries & Russ) планирует создать в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб и инвестировать более $300 млн в развитие инфраструктуры, сообщил главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян на "полях" Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, которые приводит портал UzDaily, проект предусматривает формирование центра экспорта продукции на базе действующих логистических мощностей Wildberries в регионе, а также запуск новых экспортно-ориентированных инициатив.

Центральноазиатский логистический хаб в ближайшие годы объединит сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 тыс. кв. м, а также инфраструктуру в других странах присутствия компании. Он станет ключевой площадкой для консолидации логистических потоков в Центральной Азии и базой для продвижения товаров локальных производителей на внешние рынки.

Проект также предполагает формирование единого логистического узла, который соединит направления Россия-Узбекистан-Ближний Восток и обеспечит транзит товаров на африканские рынки по маршруту Китай-Узбекистан-Африка.

Мирзоян отметил, что расширение международного присутствия компании позволит увеличить поставки узбекской продукции на зарубежные рынки. Инвестиции будут направлены на развитие логистической инфраструктуры и запуск новых сервисов для населения и предпринимателей.