Индекс МосБиржи пробил отметку 2450 пунктов, обновив минимум с декабря 2024 года

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг локально пробил отметку 2450 пунктов впервые с конца декабря 2024 года на фоне снижения нефти (августовский фьючерс на нефть Brent просел к $78 за баррель), санкционного давления Запада на Россию, а также данных Росстата об ускорении годовой инфляции.

В 10:24 МСК индекс МосБиржи составил 2449,81 пункта (-1,6%) - минимум с 20 декабря 2024 года; индекс РТС просел до 1060,84 пункта (-1,6%). Лидерами отката выступили бумаги "АЛРОСА" (-3%), "Группы компаний ПИК" (-2,8%), "Роснефти" (-2,7%), "Татнефти" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "Газпрома" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:25 составил 15,25 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,16 млрд рублей на акции "Роснефти").