Мишустин сообщил об увеличении вклада креативных секторов в ВВП РФ до 4,2%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вклад креативных секторов в валовый внутренний продукт в РФ последовательно увеличивается и по итогам 2025 года составил 4,2%, правительство ведет системную работу, чтобы к концу десятилетия он составил 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России вклад креативных секторов в валовой внутренний продукт последовательно увеличивается. По итогам прошлого года он составил 4,2%", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил увеличить этот показатель. Как подчеркнул Мишустин, правительство системно работает над решением этой задачи, чтобы к концу десятилетия он составил 6%. Для этого в РФ формируют необходимую правовую базу и развернутую инфраструктуру поддержки. Этим опытом, как отметил Мишустин, Россия готова делиться с другими странами.