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Путин сообщил о готовности России нарастить поставки удобрений в страны АСЕАН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия готова увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в страны АСЕАН, сказал президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам саммита Россия - АСЕАН.

"Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители", - сказал он.

Президент РФ отметил стремление участников встречи к качественному и количественному увеличению показателей встречной торговли, улучшению ее структуры и расширению взаимных капиталовложений.

"Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры", - добавил Путин.

В состав АСЕАН входят 11 стран: Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Филиппины.

Владимир Путин АСЕАН
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