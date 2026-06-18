Рынок акций завершил день откатом к 2440п по индексу МосБиржи, минимуму с декабря 2024 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent просел ниже $77,7 за баррель), а также на фоне усиления санкционного давления Запада и данных Росстата об ускорении годовой инфляции. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2440 пунктов, минимума с 19 декабря 2024 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2441,24 пункта (-1,8%, минимум сессии - 2423,16 пункта), индекс РТС - 1048,33 пункта (-2,6%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Группы компаний ПИК" (-8,1%), "Северстали" (-3,6%), "Татнефти" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 73,3591 руб. (+61,12 копейки).

Новость дополняется