Рынки акций Европы не показали единой динамики в четверг

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги четверга разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,34%, до 637,14 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,04%, испанский IBEX 35 - 0,09%. Германский DAX прибавил 0,37%, французский CAC 40 - 0,44%, итальянский FTSE MIB - 0,18%.

Трейдеры оценивали итоги заседаний центральных банков и дальнейшее направление их денежно-кредитной политики.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%. Руководители Федрезерва существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих американского ЦБ и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки, показал, что половина из них ожидают повышения базовой ставки до конца текущего года.

Рынок увидел "ястребиные" сигналы в заявлении ФРС по итогам заседания, где отмечается устойчивость рынка труда США, а также необходимость обеспечения ценовой стабильности.

Банк Англии в четверг также оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 3,75% годовых.

"Мировые цены на энергоносители снизились с момента предыдущего заседания на фоне развития событий на Ближнем Востоке. Однако они по-прежнему выше уровней, отмечавшихся до начала конфликта", - говорится в заявлении регулятора.

ДКП не способна влиять на стоимость энергоносителей, она направлена на обеспечение экономической адаптации к ней с устойчивым продвижением к целевому показателю инфляции в 2%, отметили в британском ЦБ.

Швейцарский ЦБ сохранил процентную ставку на нулевом уровне, норвежский регулятор оставил ее на уровне 4,25%.

Тем временем новость о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном вызвала дальнейшее падение цен на нефть, ослабив инфляционные ожидания. Стоимость Brent в четверг опускалась ниже $77 за баррель.

На этом фоне заметно подешевели акции нефтяных компаний, в том числе BP Plc - на 3,3%, Eni - на 3,2%, Shell и TotalEnergies - на 2,6%.

Котировки авиаперевозчиков поднялись на ожиданиях снижения цен на авиатопливо: Air France-KLM - на 4,6%, Deutsche Lufthansa - на 3,2%, International Consolidated Airlines - на 2,3%, Ryanair Holdings - на 1,5%, easyJet - на 1,1%.

Потери понесли представители горнодобывающей отрасли Fresnillo (-5,8%), Endeavour Mining (-5,7%), Anglo American (-3,3%), Rio Tinto и Glencore (-3%). Рыночная стоимость BHP Group, объявившей о списаниях по канадскому калийному проекту в размере $2,3 млрд, упала на 4,4%.

Активный подъем котировок показали производители полупроводниковой продукции. Чипмейкер BE Semiconductor нарастил капитализацию на 2,5% после улучшения долгосрочных целевых показателей выручки и рентабельности в связи с высоким спросом на его разработки для ИИ. Стоимость бумаг Infineon Technologies подскочила на 6,4%, STMicroelectronics - на 4,2%, ASML Holding - на 2,9%.

Автопроизводители ушли в минус, в том числе Mercedes-Benz - на 4,6%, BMW AG - на 4%, Stellantis - на 3,7%, Volkswagen - на 2,8%, Porsche - на 1,8%.

Лидером роста в сводном европейском индексе стал французский оператор платежного сервиса Edenred (+17,2%). Компания подтвердила сообщения СМИ о том, что ряд инвестфондов проявляет интерес к ее покупке.

В тройку лидеров падения в Stoxx 600 вошли Alten (-9%), Capgemini (-8,9%) и Saipem (-7,3%).

Акции Evonik снизились в цене на 3,2%. Германская химкомпания ранее сообщила, что планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест и закрыть бизнес по производству полиэстера в рамках программы реструктуризации.

Бумаги EQT подешевели на 3,3%, британской Intertek Group - подорожали на 1,7% на новостях, что шведский фонд прямых инвестиций договорился о покупке работающей в инспекционно-сертификационной сфере компании в рамках сделки на 9,3 млрд фунтов.