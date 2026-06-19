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Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг и неделю в целом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку ожидания скорого окончания конфликта на Ближнем Востоке перевесили опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша.

По итогам недели Dow Jones увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 0,9%, Nasdaq - на 2,4%. В пятницу биржи США работать не будут в связи с государственным праздником.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении ЦБ отмечался уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал 3,4%.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 50% по сравнению с 27% в среду, по данным FedWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 4 тыс. - до 226 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 229 тыс., по данным Trading Economics.

Цена акций Intel Corp. подскочила на 10,6% - до рекорда. Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple Inc. согласилась сотрудничать с Intel в разработке и выпуске чипов в США. Бумаги Apple подорожали на 0,7%.

Котировки акций других технологических компаний также повысились, в том числе Nvidia Corp. - на 3%, Broadcom - на 4,7%, Advanced Micro Devices - на 4,9%, Micron Technology - на 8,7%, Marvell Technology - на 7,3%, Super Micro Computer - на 10,4%, Qualcomm Inc. - на 6,2%, ON Semiconductor - на 7,7%.

Стоимость бумаг Smith & Wesson подскочила более чем на 17% на новости о том, что производитель оружия увеличил чистую прибыль в четвертом финквартале (февраль-апрель) в 1,9 раза.

Акции Amazon.com Inc. прибавили в цене 2,9%, Caterpillar - 3,1%, Walt Disney Co. - 3%, Nike Inc. - 2,3%, Alphabet Inc. - 1,2%, Tesla - 1%, Microsoft Corp. - 0,1%.

В то же время акции Accenture рухнули на 18%. Международная консалтинговая компания в третьем финквартале (март-май) зафиксировала выручку ниже ожиданий экспертов. Также она несколько ухудшила прогноз роста выручки по итогам всего фингода - до 3-4% с 3-5%.

Сеть супермаркетов Kroger Co. в первом финквартале (завершился 23 мая) получила скорректированную прибыль ниже прогноза аналитиков. Бумаги ритейлера подешевели на 8,4%.

Стоимость аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX снизилась на 3,6% после падения на 5% по итогам торгов в среду. Это обусловлено коррекцией после сильного взлета котировок в первые дни после рекордного IPO.

Кроме того, цена бумаг International Business Machines уменьшилась на 5,1%, Johnson & Johnson - на 2,5%, Boeing Co. - на 1,3%, Chevron Corp. - на 2,2%, Exxon Mobil - на 2,1%, McDonald's Corp. - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 72,15 пункта (на 0,14%) и составил 51564,7 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 80,48 пункта (на 1,08%) - до 7500,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 496,28 пункта (на 1,91%) и завершил сессию на отметке 26517,93 пункта.

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