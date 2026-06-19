"Роснефть" рассчитывает в сентябре ввести в эксплуатацию первую очередь порта "Бухта Север"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" продолжает строительство основных объектов проекта "Восток Ойл" - нефтяного терминала "Порт Бухта Север", нефтеперекачивающих станций и приемо-сдаточного пункта с резервуарным парком.

"При этом завершается строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км. По завершении нашей работы здесь во Владивостоке я спланировал посещение проекта "Восток Ойл", мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу. И рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в Бухте Север в эксплуатацию", - сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров НК.

"Восток Ойл" - перспективный флагманский проект "Роснефти", который предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В проект входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.