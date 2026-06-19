Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 19 июня утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 руб. на акцию, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 июля 2026 года.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., в целом за год - 293 млрд рублей. Промежуточный дивиденд был утвержден в размере 11,56 руб. на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2024 года составили 36,47 руб., финальные дивиденды за 2024 г. - 14,68 руб. на акцию.

Почти все участники прежнего состава совета директоров "Роснефти" вошли в новый: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А. Акино, мл. (Филиппины), представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар), представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар), академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro) независимый директор Говинд Коттис Сатиш (Индия), главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который возглавляет совет директоров "Роснефти". Ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктора Мартынова сменил в совете ректор Московского Государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.

Очное собрание "Роснефти" проводится впервые с 2019 года.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

"Роснефть" недавно добавила в устав Большой Камень, Иркутск и Ангарск в качестве возможных мест проведения собрания акционеров. Эти изменения были утверждены акционерами на внеочередном собрании в заочной форме 4 мая. НК также может проводить собрания акционеров (в форме совместного присутствия акционеров) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

В городе Большой Камень Приморского края создается судоверфь "Звезда" консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть".